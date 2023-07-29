Тхэквондистка из КБР Милана Бекулова завоевала золото международного турнира в Сенегале

Милана одолела соперников в каждом поединке. Победа в Сенегале стала для нашей спортсменки путёвкой на Гран-При в Париж, который состоится через месяц. Ожидается, что во Франции соберутся все сильнейшие спортсмены мира.
А пока в понедельник 31-го июля будем болеть ещё за двух наших тхэквондисток. Мадина Сатушиева и Татьяна Жилова представят Кабардино-Балкарию на Летних играх сурдлимпийцев. Международные соревнования среди спортсменов с нарушениями слуха проходят в Башкортостане. На Играх представлена 21 дисциплина, в том числе бадминтон, боулинг, волейбол, вольная борьба и гандбол…
Напомним, в прошлом году Мадина Сатушиева и Татьяна Жилова были отобраны для участия в Сурдлимпийских играх в Бразилии, но из-за международных санкций были вынуждены отказаться от поездки. В этом году Россия решила провести альтернативные игры, в которых представительницы Кабардино-Балкарии готовы участвовать.
https://t.me/vestikbr