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Терский сад камней попал в российскую «энциклопедию удивительного»

Терский сад камней попал в российскую «энциклопедию удивительного»

18.02.2022 | 19:11
В «энциклопедию удивительного» попал терский сад камней.  Собрание народных арт-объектов страны составил один из российских сервисов поездок и путешествий. Аммониты, окаменелые раковины моллюсков, «каменные шары»... Каких природных объектов тут только нет! Это настоящий музей под открытым небом. Местные жители считают, что некоторым экспонатам – миллионы лет.  Собрали их на территории одного из сельхозпредприятий Терского района. На сайте проекта   можно посмотреть изображения каждого артефакта и узнать историю его появления. Энциклопедию составили в результате конкурса, который провели осенью прошлого года. Фотографы посетили каждый регион страны и в итоге создали масштабную фотогалерею прекрасного и удивительного.
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