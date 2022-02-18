Терский сад камней попал в российскую «энциклопедию удивительного»

В «энциклопедию удивительного» попал терский сад камней. Собрание народных арт-объектов страны составил один из российских сервисов поездок и путешествий. Аммониты, окаменелые раковины моллюсков, «каменные шары»... Каких природных объектов тут только нет! Это настоящий музей под открытым небом. Местные жители считают, что некоторым экспонатам – миллионы лет. Собрали их на территории одного из сельхозпредприятий Терского района. На сайте проекта можно посмотреть изображения каждого артефакта и узнать историю его появления. Энциклопедию составили в результате конкурса, который провели осенью прошлого года. Фотографы посетили каждый регион страны и в итоге создали масштабную фотогалерею прекрасного и удивительного.