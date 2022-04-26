Терский район принял «Эстафету памяти»

В Кабардино-Балкарии проходит акция «Эстафета памяти». Стартовала она 20 апреля в Нальчике, на площади Согласия. До 9-го мая символ Победы побывает во всех муниципалитетах республики. Эстафету сегодня принял Терский район. Полотнище длиною 77 метров по главной улице райцентра несли юнармейцы, активисты Российского движения школьников и волонтеры. Присоединиться к ним могли все желающие. В патриотической акции участвовали больше 600 жителей района. В основном, молодежь. Торжественное шествие завершилось возле мемориала павшим в годы Великой Отечественной. Здесь состоялся митинг. Молодые люди читали стихи, исполняли патриотические песни. В завершение Георгиевскую ленту передали Прохладненскому району.