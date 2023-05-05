Терские кадеты открыли «Вахту памяти»

Торжественная церемония состоялась в третьей профильной школе-интернате.
Вначале на плац внесли копию Знамени Победы. После ученики младшего курса приняли присягу. Будущих защитников Родины поприветствовали представители Минмолодежи и ветеранских организаций.
Они напомнили о славных подвигах российской армии и выразили надежду, что подрастающие поколения станут достойными продолжателями героических традиций нашего народа.
Эдуард Богатырев добавил, что выезды к местам сражений времен Великой Отечественной, уроки мужества, встречи с ветеранами – обязательная составляющая патриотического воспитания кадетов.
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