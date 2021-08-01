«Терекалмаз» стал лучшим в окружном этапе Всероссийской премии «Экспортёр года»





Завод «Терекалмаз» стал победителем окружного конкурса на соискание всероссийской премии «Экспортер года». Предприятие из Кабардино-Балкарии признали лучшим в номинации «Прорыв года». «Терекалмаз» — один из ведущих заводов страны, который специализируется на выпуске алмазного инструмента. Свою продукцию местные специалисты отправляют в три десятка зарубежных стран, которые находятся в Европе, Азии и Африке. А потому предприятие по праву участвует в конкурсе на премию «Экспортер года». Ее, присуждают тем, кто достиг наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, а также результатов интеллектуального труда. Победители окружного этапа примут участие в федеральном финале. Церемония награждения лауреатов состоится в декабре на международном экспортном форуме «Сделано в России».