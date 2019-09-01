Теперь все станет проще. Законопроект, который позволит гражданам оформлять недвижимость дистанционно, одобрен комитетом Государственной Думы по финансовому рынку — 2019.09.19


Теперь два нотариуса из разных регионов могут связаться друг с другом по единой информационной системе и оформить нужные документы. Такое решение особенно удобно для граждан, которые уехали из родного города, а квартира осталась в собственности, или жилье в другом регионе досталось в наследство. «Это актуально для тех случаев, когда договор должен быть совершён в форме единого документа, подписанного обеими сторонами, а они находятся в разных городах», – сообщил заместитель министра юстиции России Денис Новак.

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Радио КБР 15.00 rus — 2019.09.19

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