Температура воздуха побила рекордные показатели

В республике сегодня высокие температурные показатели побили рекорд тридцатилетней давности, сообщили в Гидрометцентре Кабардино-Балкарии.
За период наблюдений исторический температурный максимум в Кабардино-Балкарии был установлен 27-го февраля 1990-го года. Тогда термометры показывали почти 18 с половиной градусов. Сегодня днем столбики термометров доходили до 20-ти тепла. Такая погода сохранится до выходных. Потом на смену антициклону придет более холодная воздушная масса, которая принесет осадки в виде дождя, но однозначно снега не будет, — отмечают синоптики. Что же касается погоды в марте, то прогнозы синоптиков довольно оптимистичны: среднесуточная температура ожидается немного выше нормы, а дождей будет немного.

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