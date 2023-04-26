Телевышка в Нальчике стала одной из самых ярких достопримечательностей республики

Самый частый сценарий на деле выглядит так. Российский триколор – один из многих «нарядов» нальчикской телевизионной башни. На его создание ушло не меньше недели, рассказывает программист республиканского РТПЦ Владимир Крохалев. Именно он придумывает и воплощает в жизнь те образы, которые башня «примеряет» на себя.
Эту масштабную и невероятно красивую картинку создают с помощью обычного ноутбука. В графической программе задаются нужные цвет, формат и исполнение, а после апробации изображение запускают, и все желающие могут их увидеть.
Все это стало возможным благодаря тому, что прошлым летом телебашню полностью обновили. Впервые с 68-го года, когда стратегический объект ввели в эксплуатацию. Промышленные альпинисты и московские инженеры работали здесь несколько месяцев. Трудились на самой высоте. Сначала демонтировали старое оборудование, затем установили новое – цифровое. Кроме того, полностью изменился внешний облик. Специалистам это стоило немалых трудов: башню «варили», красили и «одевали».
Больше 10 тысяч светильников, 60 прожекторов и маяк, который расположен на самом верху. Телевизионная башня – сооружение уникальное. Его высота – 180 метров, а вес – около сотни тонн. Теперь ее смело можно назвать и объектом культуры.
Она переливается всеми цветами радуги. Световые и цветовые композиции полюбились нальчанам. А сама телевизионная башня стала местной достопримечательностью.
Один из символов Нальчика и дальше будет радовать всех, кто ее видит, говорят в РТПЦ. В планах – подключиться к всероссийской системе «Башня света». Это мобильное приложение, с помощью которого можно будет даже поздравить своих родных. На медиаэкране.
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