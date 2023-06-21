Телемост связал Кабардино-Балкарию и Гомельскую область

Общение на международном уровне посвятили Дню памяти и скорби.На связь вышли Нарткала и белорусский город Х о йники. В годы Великой Отечественной оба населенных пункта оккупировали фашисты. Школьникам рассказывали о страшных и героических событиях более чем 80-летней давности. Местом проведения телемоста стала Станция юных техников. Здесь, к слову, активно работает Центр военно-патриотического воспитания молодежи. Опыт оказался результативным: участники выразили готовность сотрудничать и в будущем.