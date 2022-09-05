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Телеканал «Россия» проводит кастинг в новый сезон конкурса юных талантов «Синяя птица»! 

Телеканал «Россия» проводит кастинг в новый сезон конкурса юных талантов «Синяя птица»! 

05.09.2022 | 14:18
 
  1. Если ваш ребенок поет, танцует, играет на музыкальных инструментах, занимается актерским мастерством или цирковым искусством – отправляйте заявку на сайте smotrim.ru/ptica (СМОТРИМ точка РУ слэш ПТИЦА). Решайтесь – прием анкет до 15 сентября!
  2. Конкурс юных талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия» проводит кастинг на участие в новом сезоне! Артисты любых жанров – торопитесь! До 15 сентября отправляйте заявку на сайте smotrim.ru/ptica (СМОТРИМ точка РУ слэш ПТИЦА). Участвовать в отборе могут дети до 17 лет.
  3. Если ваш ребенок мечтает о сцене, скорее отправляйте заявку на участие в новом сезоне конкурса юных талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия»! Все подробности и анкета участника – на сайте smotrim.ru/ptica Торопитесь – кастинг уже идет! Прием заявок до 15 сентября.
  4. Внимание будущие звезды и их родители! Конкурс юных талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия» проводит кастинг на участие в новом сезоне! Успейте отправить заявку до 15 сентября на cайте smotrim.ru/ptica
  Прием заявок на участие в новом сезоне конкурса «Синяя птица» открыт! Заполняйте анкету по ссылке https://smotrim.ru/forms/761 Это ваш шанс заявить о себе на всю страну!   Если вы поете, танцуете, играете на музыкальных инструментах, занимаетесь акробатикой, гимнастикой, цирковым искусством, выразительно читаете стихи и прозу – мы вас ждем!   Участвовать в отборе могут дети до 16 лет включительно. Мы ждем как солистов, так и творческие коллективы.   Заполняйте анкету на медиаплатформе СМОТРИМ - в приложении или на сайте https://smotrim.ru/forms/761 Вся информация о конкурсе – на странице https://smotrim.ru/ptica Успейте отправить заявку до 15 сентября.
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