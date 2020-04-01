Телеканал «Россия» запустил народное голосование на сайте проекта «Танцы со звездами»

Флэшмоб #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА продолжается. Профессиональные хореографы и участники популярного шоу «Танцы со звездами» проекта готовы обучить всю страну.

Во всех соцсетях по хештегу #россиятанцуетдома каждую неделю публикуют видеоуроки. Желающим принять участие в арт-марафоне нужно выучить движения и записать свое исполнение на камеру. Затем выложить ролик у себя на странице и отметить его тем же хештегом.

Лучшие видео с номерами зрителей покажут на канале «Россия 1» в программе «Прямой эфир».

Помимо этого, пользователи социальных сетей могут проголосовать за понравившееся видео на сайте dance.russia.tv. 10 самых талантливых – тех, кого выберут по результатам народного голосования – окажутся в финальной программе «Танцы со звездами».