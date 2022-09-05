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Телеканал «МУЛЬТ» запускает Всероссийский конкурс «Голос канала»

Телеканал «МУЛЬТ» запускает Всероссийский конкурс «Голос канала»

05.09.2022 | 14:12
Телеканал «МУЛЬТ» ищет юные таланты, которые смогут попробовать себя в качестве диктора, победитель услышит свой голос в эфире   1 сентября, в День знаний, телеканал «МУЛЬТ» объявляет о старте Всероссийского конкурса «Голос канала». Попробовать себя в качестве диктора просто: юным участникам и участницам необходимо выбрать текст, указанный на сайте golos.tlum.ru, прочитать его, записать свой голос на диктофон и выложить работу на официальном сайте. Профессиональное жюри оценит все работы и определит победителей. Главный приз – возможность услышать собственный голос в эфире телеканала «МУЛЬТ»! Прием работ продлится до 15 ноября, список победителей будет опубликован 30 ноября в официальной группе телеканала «МУЛЬТ» в социальной сети ВКонтакте и на сайте конкурса. К конкурсу приглашаются все желающие в возрасте от 6 до 12 лет (включительно). Подробности - на сайте golos.tlum.ru. Стань голосом телеканала «МУЛЬТ»! Мы знаем – это возможно!   Справочно: «МУЛЬТ» – телеканал российских мультфильмов для самых маленьких. В эфире телеканала самые популярные отечественные мультсериалы и хиты детской анимации, а также классика «Союзмультфильма» и «Гостелерадиофонда». Контент тщательно подобран и ориентирован на детей от 1,5 до 6 лет. «МУЛЬТ» – первый в России неэфирный вещатель, на счету которого 16 проектов собственного производства.      
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