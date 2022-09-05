Телеканал «МУЛЬТ» запускает Всероссийский конкурс «Голос канала»

Телеканал «МУЛЬТ» ищет юные таланты, которые смогут попробовать себя в качестве диктора, победитель услышит свой голос в эфире
1 сентября, в День знаний, телеканал «МУЛЬТ» объявляет о старте Всероссийского конкурса «Голос канала».
Попробовать себя в качестве диктора просто: юным участникам и участницам необходимо выбрать текст, указанный на сайте golos.tlum.ru
, прочитать его, записать свой голос на диктофон и выложить работу на официальном сайте. Профессиональное жюри оценит все работы и определит победителей. Главный приз – возможность услышать собственный голос в эфире телеканала «МУЛЬТ»!
Прием работ продлится до 15 ноября, список победителей будет опубликован 30 ноября в официальной группе телеканала «МУЛЬТ»
в социальной сети ВКонтакте и на сайте конкурса.
К конкурсу приглашаются все желающие в возрасте от 6 до 12 лет (включительно).
Подробности - на сайте golos.tlum.ru
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Стань голосом телеканала «МУЛЬТ»! Мы знаем – это возможно!
Справочно:
«МУЛЬТ» – телеканал российских мультфильмов для самых маленьких. В эфире телеканала самые популярные отечественные мультсериалы и хиты детской анимации, а также классика «Союзмультфильма» и «Гостелерадиофонда». Контент тщательно подобран и ориентирован на детей от 1,5 до 6 лет. «МУЛЬТ» – первый в России неэфирный вещатель, на счету которого 16 проектов собственного производства.