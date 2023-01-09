Телеканал ГТРК "Кабардино-Балкария" вошел в тройку лидеров по вовлеченности "ВКонтакте" в 2022 году

Топ-20 региональных телеканалов из больших городов (100-250 тыс. человек) по вовлеченности “ВКонтакте” в 2022 году 1️⃣ ОТВ Серпухов - 31% 2️⃣ ГТРК “КБР" (Нальчик) - 14% 3️⃣ Копейское телевидение - 4.9% 4️⃣ Тонус (Сергиев Посад) - 4.4% 5️⃣ Амурское областное телевидение (Благовещенск) - 4.1% - 9 из топ-20 каналов представляют Московскую область - лидеры по подписчикам: ГТРК “Тыва" (96К), ТРК "Евразия" Орск (82К), Юрган Сыктывкар (67К), NotaBene Абакан (63К), Рыбинск-40 (56К) - лидеры по реакциям: ОТВ Серпухов (798К), Евразия Орск (470К), Notabene Абакан (349К), КТВ-Луч Сызрань (302К), Рыбинск-40 (276К) - лидеры по просмотрам: КТВ-Луч (46 млн), Евразия Орск (45 млн), NotaBene Абакан (39 млн), Юрган (34 млн), НТР24 Нижнекамск (33 млн) - лидеры по JagaJam Quality Score: Евразия Орск (65), Notabene Абакан (55), КТВ-Луч Сызрань (54) Источник: New Media по данным JagaJam.com, среди 91 телеканала, ERPage (%)