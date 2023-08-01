Телефон доверия теперь доступен в психоневрологическом диспансере КБР

Это новый вид связи медиков с людьми, которые нуждаются в поддержке.
Здесь готовы помочь справиться с тревогой и страхами и найти выход из сложных житейских ситуаций. Звонящий может не называть своего имени. Сказанное останется между ним и врачом…
Сотрудники диспансера говорят, что это – международная практика, которая хорошо себя зарекомендовала. Как правило, на телефон доверия обращаются в экстренных случаях, когда психологическая поддержка нужна срочно. Если есть необходимость, то в будущем можно попасть и на очную консультацию.
Специалисты помогают здесь бесплатно и круглосуточно.
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