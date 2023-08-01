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Телефон доверия теперь доступен в психоневрологическом диспансере КБР

Телефон доверия теперь доступен в психоневрологическом диспансере КБР

01.08.2023 | 16:21
Это новый вид связи медиков с людьми, которые нуждаются в поддержке. Здесь готовы помочь справиться с тревогой и страхами и найти выход из сложных житейских ситуаций. Звонящий может не называть своего имени. Сказанное останется между ним и врачом… Сотрудники диспансера говорят, что это – международная практика, которая хорошо себя зарекомендовала. Как правило, на телефон доверия обращаются в экстренных случаях, когда психологическая поддержка нужна срочно. Если есть необходимость, то в будущем можно попасть и на очную консультацию. Специалисты помогают здесь бесплатно и круглосуточно.   https://t.me/vestikbr
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