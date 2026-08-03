Телебашня Нальчика включит праздничную иллюминацию в честь 25-летия РТРС

Телебашня Нальчика присоединится к всероссийскому параду иллюминаций в честь 25-летия РТРС. С 1 по 13 августа на медиафасаде будут транслироваться праздничные поздравления, символика юбилея, световые эффекты, салют и цифровые бабочки. Акция объединит десятки телебашен по всей стране.
Филиал РТРС в Кабардино-Балкарии обеспечивает цифровым эфирным телевидением 99,9% жителей республики, а 180-метровая телебашня Нальчика с современной архитектурной подсветкой стала одной из визитных карточек столицы региона.
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