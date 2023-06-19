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Тела трех сестер обнаружили в горящей машине

Тела трех сестер обнаружили в горящей машине

19.06.2023 | 15:10
Следственным отделом по Чегемскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел трех женщин в сгоревшей автомашине в Чегемском ущелье. По предварительным данным, 17 июня 2023 года, в пропасти, неподалеку от селения Нижний Чегем, местными жителями была обнаружена горевшая автомашина. После ликвидации возгорания в салоне автомашины были обнаружены тела трех женщин- родных сестер 1975, 1980 и 1981 года рождения. Для установления обстоятельств происшествия следователями назначено проведение комплекса судебных экспертиз, опрашиваются близкие родственники и круг общения погибших. Следователями отрабатываются все возможные версии происшествия.
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