«Техно –Алмаз» из КБР завоевывает зарубежный рынок

Малое предприятие «Техно –Алмаз» в г.Тереке, в штате которого всего 24 работника, смогло составить конкуренцию зарубежному монополисту с годовым оборотом сотни миллионов долларов.

Буровые коронки и алмазные правящие инструменты, сделанные на предприятии, идут нарасхват. Их используют в машиностроении, станкостроении, в авиации.Также инструменты поставляют крупным нефтедобывающим компаниям. Налажена работа с такими российскими и зарубежными предприятиями как «Якутскгеология», ГОК Михайловский (Курская область), «Геомашцентр». ГОК «Новаи», «Алмалыкский» в Узбекистане, Торговый дом «Тетра – Макине» -в Турции и Армении. Есть интерес к этим роликам и со стороны Ирана.

Буровые коронки «Техно-Алмаза» сегодня конкурируют на рынке с продукцией канадской фирмы, которая до сих пор являлась монополистом. Прежде всего за счет цены- она в 5 раз дешевле.

Выйти на зарубежный рынок удалось благодаря Центру сопровождения экспорта.