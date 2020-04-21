Технические средства реабилитации можно оформить дистанционно

Люди с ограничениями по здоровью могут оформить технические средства реабилитации дистанционно – через Единый портал госуслуг, сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования. Речь идет о получении специальных устройств для обслуживания и ухода за человеком с инвалидностью, для его обучения, ориентирования на местности и занятий спортом. В списках также – протезно-ортопедические изделия.

На сайте регионального отделения Фонда социального страхования размещен баннер «Подать заявку на ТСР», — он открывает форму на портале госуслуг, которую нужно заполнить.

Бумажные документы потребуются только тем, кто самостоятельно купил средства реабилитации и хочет получить компенсацию. В этом случае чеки, подтверждающие расходы, следует отправить по почте в адрес регионального отделения фонда.

Консультации специалистов по поводу получения технических средств реабилитации можно получить по телефонам «горячей линии» Фонда социального страхования — (8662) 48-00-61; 48-00-63

В ведомстве также напомнили, что правительством РФ утвержден временный порядок признания гражданина инвалидом: до 1 октября 2020 года медико-социальная экспертиза граждан будет проводиться заочно.