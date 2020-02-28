Техническая новинка «Авто-Интеллект»

В ГКУ «Безопасная республика» в пилотном режиме начала функционировать программа «Авто-Интеллект». Предназначена она для распознавания номеров транспортных средств, получаемых от устройств фотовидеофиксации. Это аппаратно-программный комплекс, который контролирует практически всю территорию Кабардино-Балкарии. 630 систем видеонаблюдения, свыше 100 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, 18 пультов экстренной связи «гражданин – полиция», 14 локальных серверных центров во всех районах и городах. «Авто-Интеллект» распознает номера машин по изображению, полученному от видеокамеры. Специалисты говорят, что система может взаимодействовать с неограниченным числом фиксирующих средств, серверов хранения и обработки данных. При запуске даже части госзнака машины программа в автоматическом режиме проводит сканирование почти двух миллионов схожих номеров, как на региональном, так и федеральном уровне. При этом распознанный номер, изображение, место нахождения авто, дата и время регистрации сохраняются в базу данных. Как отметили в «Безопасной республике», для удобства тех, кто привлекается к ответственности за нарушение правил дорожного движения в ближайшее время в Нальчике будут открыты расчетные пункты. В последствии аналогичные появятся и в других городах и районах.