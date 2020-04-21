Те, кто находится в зоне риска и нуждается в особом внимании…

Опекаемые Нальчикского дома-интерната для престарелых и инвалидов получили благотворительную помощь. Акция прошла по инициативе депутата Госдумы от Кабардино-Балкарии Адальби Шхагошева. В режиме видеосвязи народный избранник выяснил, что сейчас особенно необходимо дому-интернату. В списке оказалось с десяток наименований медикаментов, а также маски, перчатки, антисептики. Приобретенные товары адресатам доставили волонтеры от «Единой России». При необходимости акцию намерены повторить. Также Адальби Шхагошев сообщил о готовности проводить дистанционный прием граждан.