Татьяна Егорова приняла участие в заседании Совета Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации

В Пятигорске состоялось заседание Совета Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации. В его работе приняла участие председатель высшего законодательного органа Кабардино-Балкарии Татьяна Егорова.
Собравшиеся обсудили совместную работу в рамках Ассоциации. Представители всех субъектов Северо-Кавказского округа подчеркнули, что сегодня одними из главных задач являются поддержка участников специальной военной операции и их семей, а также патриотическое воспитание молодежи.
Особое место занимает совершенствование регионального законодательства в связи с изменениями в федеральном и работа с наказами избирателей.
Парламентская Ассоциация работает больше 10 лет. Среди ее основных целей – содействовать в реализации госполитики страны на территории округа, укреплять взаимные социальные, экономические и культурные связи, а также представлять консолидированную позицию законодателей Северного Кавказа на федеральном уровне.
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