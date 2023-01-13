home
Главная
>
Новости
>
Татьяна Егорова приняла участие в заседании Совета Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации

Татьяна Егорова приняла участие в заседании Совета Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации

13.01.2023 | 22:46
В Пятигорске состоялось заседание Совета Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации. В его работе приняла участие председатель высшего законодательного органа Кабардино-Балкарии Татьяна Егорова. Собравшиеся обсудили совместную работу в рамках Ассоциации. Представители всех субъектов Северо-Кавказского округа подчеркнули, что сегодня одними из главных задач являются поддержка участников специальной военной операции и их семей, а также патриотическое воспитание молодежи. Особое место занимает совершенствование регионального законодательства в связи с изменениями в федеральном и работа с наказами избирателей. Парламентская Ассоциация работает больше 10 лет. Среди ее основных целей – содействовать в реализации госполитики страны на территории округа, укреплять взаимные социальные, экономические и культурные связи, а также представлять консолидированную позицию законодателей Северного Кавказа на федеральном уровне.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных