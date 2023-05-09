Татьяна Егорова посетила ветеранов ВОВ и возложила цветы к местам захоронения советских воинов в Нальчике

Татьяна Егорова отдала дань памяти солдатам и офицерам, которые всей своей жизнью приближали День Победы. Также спикер парламента побывала на могиле своего отца – Бориса Семеновича Егорова, фронтовика, который участвовал в обороне Кавказа и стран Восточной Европы. Награжден многими орденами и медалями.
И сегодня же Татьяна Егорова навестила ветерана Великой Отечественной Максима Ожереда, которому в этом году исполнится 104 года, а также бывшую узницу фашистского концлагеря Александру Юркову и поздравила их с великим праздником.
https://t.me/vestikbr