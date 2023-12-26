Татьяна Егорова исполнила желания детей в рамках предновогодней акции

Председатель парламента КБР Татьяна Егорова сегодня встретилась с детьми, чьи мечты исполнила в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Спикер провела для них экскурсию по зданию высшего законодательного органа республики.
Спикер парламента проводит экскурсию для детей. Это ребята, которые оставили записки на «Елке желаний». Их мечтания решила осуществить Татьяна Егорова. Подарки приготовили для воспитанников интернатов в Нальчике, Приближной, Нартане и Заюково, а также для ученика пятой школы столицы республики, в которой в свое время получала знания председатель парламента.
Среди сегодняшних гостей – и потомок участника Великой Отечественной Максима Ожереда – Артур Акопов.
Смарт-часы, планшеты и другие устройства, наборы для рисования и канцтовары, сертификаты на покупку игрушек и, конечно, сладости… Шесть ребят получили подарки от спикера парламента в канун Нового года.
А после продолжили экскурсию. Дети побывали в залах заседаний, увидели награды законодательного собрания и сфотографировались на память о встрече.
