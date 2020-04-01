Татьяна Голикова: На следующей неделе станет понятно, выходит ли Россия на коронавирусное плато.

14-16 апреля станет понятно, вышла ли Россия на плато по заболеваемости коронавирусом или число зараженных продолжает расти. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, чтобы понять, насколько действенны принятые меры, нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. При этом оценить эффект от режима самоизоляции можно будет к 30 апреля. Также вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер по коронавирусу в России может произойти к лету. Но только если граждане будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.

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