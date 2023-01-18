home
Главная
>
Новости
>
Танкисты Муса Хамов и Магомедали Акаев удостоены медалей “За отвагу”

Танкисты Муса Хамов и Магомедали Акаев удостоены медалей “За отвагу”

18.01.2023 | 15:56
Сегодня, спустя 80 лет, потомки освободителей борются с неофашизмом. В специальной военной операции участвуют и жители Кабардино-Балкарии. Танкисты Муса Хамов и Магомедали Акаев за подвиги при выполнении боевых задач удостоены медалей “За отвагу”. Командир взвода Муса Хамов вместе со своими подчиненными захватил восемь вражеских танков. Рассказывает: противника окружили боевыми машинами, после чего многие украинские боевики бежали. Командир танка Магомедали Акаев в одном из боев смог успешно отразить атаку военнослужащих ВСУ, которые пытались прорваться в тыл. Родные танкистов передают, что гордятся ими и ждут их дома – с победой.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных