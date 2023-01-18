Танкисты Муса Хамов и Магомедали Акаев удостоены медалей “За отвагу”

Сегодня, спустя 80 лет, потомки освободителей борются с неофашизмом. В специальной военной операции участвуют и жители Кабардино-Балкарии. Танкисты Муса Хамов и Магомедали Акаев за подвиги при выполнении боевых задач удостоены медалей “За отвагу”.
Командир взвода Муса Хамов вместе со своими подчиненными захватил восемь вражеских танков. Рассказывает: противника окружили боевыми машинами, после чего многие украинские боевики бежали.
Командир танка Магомедали Акаев в одном из боев смог успешно отразить атаку военнослужащих ВСУ, которые пытались прорваться в тыл.
Родные танкистов передают, что гордятся ими и ждут их дома – с победой.
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