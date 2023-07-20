Танцевальный коллектив из Нальчика покорил сердца зрителей на фестивале в Анапе

Там прошел всероссийский чемпионат Open Stage.
В Краснодарский край отправились воспитанницы студии MD Family. В ней занимаются больше 150 девочек – совершенствуются в стиле хип-хоп. До этого они неоднократно выступали на соревнованиях в Кабардино-Балкарии и на уровне Северо-Кавказского округа.
В Анапе нальчанки были заявлены в двух номинациях и в нескольких возрастных группах. В итоге добились по два вторых и третьих места. Сольно выступили Кристина Левина и Варвара Юсупова – их номера вошли в десятку лучших на фестивале.
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