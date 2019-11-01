Тактические учения на стратегическом объекте. В Прохладном на заводе «Кавказкабель» потушили условный пожар — 2019.11.26





По легенде, на складе производственного корпуса произошло возгорание полипропилена и резиновых материалов. Огонь охватил площадь около 500 квадратных метров. Место ЧП разделили на 5 боевых участков. Параллельно проходило и спасение условно пострадавшего. Как сообщили в пресс-службе главка МЧС, в ходе таких тренировок оценивается работа руководства штаба пожаротушения, взаимодействие между спасательными подразделениями, персоналом объекта и специальными аварийными службами. На предприятиях данного сектора промышленности во время пожара важно не только правильно оценить обстановку, но и в случаях выбросов отравляющих веществ минимизировать воздействие опасных факторов на окружающую среду, подчеркивают эксперты.