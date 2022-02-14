Свыше двухсот несовершеннолетних водителей отстранили от управления автоинспекторы КБР в минувшем году

В госавтоинспекции сообщили: в прошлом году в республике зафиксировали больше 200 случаев, когда легковым транспортом управляли несовершеннолетние. Наибольшее количество таких фактов – в Нальчике, Урванском и Лескенском районах. Причем за руль дети садились как без ведома, так и с согласия родителей, что полностью противоречит закону. За такое, согласно Кодексу об административных правонарушениях, могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей. И это еще не все санкции. Кодекс предполагает привлечение к административной ответственности граждан за неисполнение обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. За совершение повторного нарушения рассматривается вопрос об установке семей на профилактический учет в органах внутренних дел. Сейчас управлять легковым транспортом могут только люди, которым исполнилось 18 лет. При этом у каждого, кто садится за руль, должны быть водительские права.