Свыше 480 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в КБР с начала года

27.12.2023 | 17:51
С начала года в Кабардино-Балкарии ввели в эксплуатацию свыше 480 тысяч квадратных метров жилья. Это на пять процентов больше, если сравнивать с прошлым годом. Организации возвели 90 многоэтажек, в которых – больше двух с половиной тысяч квартир. Индивидуальные застройщики – свыше двух тысяч частных домов. Отметим, что увеличению площадей способствует успешная реализация национального проекта «Жилье и городская среда», госпрограммы комплексного развития сельских территорий, а также программ льготной ипотеки.   https://t.me/vestikbr
