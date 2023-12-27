Свыше 480 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в КБР с начала года

С начала года в Кабардино-Балкарии ввели в эксплуатацию свыше 480 тысяч квадратных метров жилья. Это на пять процентов больше, если сравнивать с прошлым годом.
Организации возвели 90 многоэтажек, в которых – больше двух с половиной тысяч квартир. Индивидуальные застройщики – свыше двух тысяч частных домов.
Отметим, что увеличению площадей способствует успешная реализация национального проекта «Жилье и городская среда», госпрограммы комплексного развития сельских территорий, а также программ льготной ипотеки.
