Свыше 190 тысяч избирателей КБР проголосовали по поправкам в Конституцию

ЦИК опубликовал ежедневные данные по количеству проголосовавших в каждом регионе страны.

В СКФО свое отношение к поправкам за первые три дня выразили более 1,9 млн. человек. По данным ЦИК, в Кабардино-Балкарии проголосовали свыше 190 тыс. человек, в Ингушетии — 63,7 тыс. человек, в Карачаево-Черкесии — 119 тыс., в Северной Осетии — 185 тыс., в Чечне — 341 тыс., в Дагестане — около 543 тыс. и в Ставропольском крае — почти 503 тыс. человек.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, — 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.