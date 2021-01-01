Свыше 125 тысяч работающих жителей Кабардино-Балкарии в прошлом году определились с формой ведения трудовой книжки





Такую статистику привели в региональном отделении Пенсионного фонда. К использованию электронного документооборота в данной сфере приступили в начале 2020-го. И выбрать было необходимо – того требовали поправки в Трудовой кодекс. Работающий гражданин должен был написать заявление в отделе кадров. В нынешнем году право выбора сохранится только у тех, кто ранее не смог поставить подпись из-за болезни, отпуска или отстранения от трудовых обязанностей, пояснили в Фонде.

Работники, которые решили оставить бумажный документ, могут сохранить такой формат и при последующем трудоустройстве. А те, кто предпочел электронный, должны получить свою бумажную трудовую на руки и хранить ее, ведь она по-прежнему является источником сведений о деятельности человека в прошлые годы.