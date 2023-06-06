Свято-Троицкий монастырь в КБР посетил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт

Приезд архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта в Свято-Троицкий Серафимовский женский монастырь связан с одним из самых важных праздников в православном календаре – Днем Святой Троицы. Его отметили в минувшее воскресенье – через 50 дней после Пасхи.
Феофилакт провел богослужение. В храме собрались на молитву многочисленные паломники из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольского края.
На Троицу принято украшать храмы зеленью, которая символизирует постоянную молодость и цветение духовной жизни… После божественной литургии архиепископ пообщался с прихожанами, ответил на их вопросы и еще раз призвал всех к единению.
https://t.me/vestikbr