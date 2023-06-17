Свой профессиональный праздник в Нальчике отметили работники здравоохранения

Врачи, фельдшеры, медсестры, санитары – все те, кто посвятил себя сохранению здоровья и жизни человека. Сейчас в этой сфере в Кабардино-Балкарии трудятся больше 17-ти тысяч специалистов. Лучших чествовали в Музыкальном театре. Приветственный адрес от имени Главы республики Казбека Кокова на торжественном вечере зачитал руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков.
Со сцены звучали слова особой признательности, ведь труд медиков требует не только глубоких знаний, но и душевной щедрости и полной самоотдачи.
Республиканские и ведомственные награды вручили отличившимся работникам системы здравоохранения. В их числе врач функциональной диагностики Центральной больницы Зольского района Зарина Зекореева. Она получила почетную грамоту правительства. В медицине уже полтора десятка лет.
Благодарность председателя парламента республики Татьяны Егоровой вручили Ольге Погоренко. Терапевт, заведующая отделением Центральной больницы Майского района считает: в работе с пациентом нет неважных деталей.
На торжественном вечере также объявили имена победителей республиканского профессионального конкурса. Звания «Лучший фельдшер Кабардино-Балкарии» удостоен Азрет Балаев. Путь в профессию начинал фармацевтом, потом рентген-лаборантом. Но спустя некоторое время выбрал скорую помощь в Кенделене и вот уже больше двух десятков лет трудится там.
Свыше 200 работников лечебных учреждений награждены почетными грамотами и благодарностями министерства здравоохранения республики. Все те, кто в любое время дня и ночи, несмотря на жару и холод, порой рискуя жизнью отдает себя служению человеку.
https://t.me/vestikbr