Своеобразной перекличкой городов стали сегодня акции под общим лозунгом «Никто не забыт»





День Неизвестного солдата учредили шесть лет назад в память о воинах, которые погибли в боевых действиях на территории нашей страны и за ее пределами. Траурный митинг провели и в Нальчике.

Горожане собрались в Атажукинском саду у мемориала Славы. Этот обелиск установили в 49-м году и увенчали звездой. Под ним – братская могила, в которой покоятся воины, героически погибшие в Великую Отечественную – 128 солдат из 32 захоронений на территории Нальчика. На плите выбиты 88 имен, остальные остались неизвестными…Участники акции возложили цветы к мемориалу и минутой молчания почтили память погибших.

В День Неизвестного солдата в учебных заведениях республики провели уроки мужества и памяти. В 28-й школе Нальчика старшеклассники подготовили литературно-музыкальную композицию. Звучали стихи и рассказы о героизме солдат в годы Великой Отечественной.