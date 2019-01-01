С января 2020 года увеличится сумма материнского капитала.

В отделении Пенсионного фонда по КБР сообщили, что эта социальная выплата будет проиндексирована на сумму около 14 тысяч рублей. Размер маткапитала составит 466 617 рублей. В нашей республике обладателями сертификата в настоящее время являются более 68 тысяч семей. Из них порядка половины уже полностью использовали свои средства по направлениям, которые предусмотрены федеральным законом. Более 50 тысяч родителей воспользовались господдержкой в целях улучшения жилищных условий, отмечают в Пенсионном фонде.