Сумоисты Кабардино-Балкарии дебютировали в международном турнире. “Кубок содружества” состоялся в городе Чехове Московской области.
В соревнованиях участвовали 200 атлетов из Беларуси, Армении, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, Монголии, Ирана и Сербии. Кабардино-Балкарию в составе сборной России представляли четыре спортсмена.
Победителем турнира в абсолютной весовой категории признали Ислама Альборова. Кантемир Шибзухов в весе до 100 кг стал серебряным призером. Инал Гедгафов в командном турнире “стенка на стенку” в составе сборной нашей страны завоевал второе место. Тренируют атлетов Тамерлан Кульчиев и Бетал Губжев.
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