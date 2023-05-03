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Сумоисты из КБР вошли в состав сборной России

Сумоисты из КБР вошли в состав сборной России

03.05.2023 | 09:43
В Орле завершилось первенство России среди юношей и девушек. В нем участвовали больше 800 спортсменов, семеро – из нашей республики. В весовой категории до 85 килограммов Расим Тленкопачев занял второе место. По итогам соревнований его включили в юношескую сборную. Также атлет выполнил норматив кандидата в мастера спорта… Милена Таова выиграла «серебро» «бронзу» в двух возрастных категориях. И еще одну «бронзу» завоевал Инал Гедгафов. Добавим, что завтра в Нальчике откроется межрегиональный турнир по сумо, посвященный Дню Победы, в котором будут участвовать и призеры орловского первенства.   https://t.me/vestikbr
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