Сумоисты из КБР вошли в состав сборной России

В Орле завершилось первенство России среди юношей и девушек. В нем участвовали больше 800 спортсменов, семеро – из нашей республики.
В весовой категории до 85 килограммов Расим Тленкопачев занял второе место. По итогам соревнований его включили в юношескую сборную. Также атлет выполнил норматив кандидата в мастера спорта… Милена Таова выиграла «серебро» «бронзу» в двух возрастных категориях.
И еще одну «бронзу» завоевал Инал Гедгафов. Добавим, что завтра в Нальчике откроется межрегиональный турнир по сумо, посвященный Дню Победы, в котором будут участвовать и призеры орловского первенства.
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