Сумоист из КБР завоевал бронзовую медаль на международном турнире

Соревнования проходили в Республике Татарстан. В нем приняли участие более 50 спортсменов из 9 стран. Сборную Россию представляли 8 сумоистов, из которых трое представители КБР: Инал Гедгафов, Ислам Альборов, Кантемир Шибзухов. Борец уверенно одержал три победы и вышел в полуфинал, где встретился со спортсменом из Узбекистана. В данной схватке уступил со счётом 1:2. В решающей схватке за бронзовую медаль Кантемир встретился с мастером спорта международного класса по сумо Абдурахимом Ахмадалиевым и одержал победу со счетом 2:0.