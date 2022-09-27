Судприставы КБР провели поэтические чтения со своими детьми

Отвлечься от работы и уделить время семье… Судебные приставы республики провели культурно-интеллектуальную акцию – вместе со своими детьми читали стихи.
Творческий вечер организовали в одном из книжных центров Нальчика. В тёплой и дружеской обстановке ребята декламировали любимые произведения.
В региональном управлении федеральной службы говорят, такие встречи помогают родителям еще больше сблизится, узнать интересы своих чад. А юные дарования в свою очередь учатся ответственности и уважению к старшим. Помимо стихотворений ребята подготовили и рассказы собственного сочинения.
Любовь, которую дети получают в семье, служит фундаментом их счастья. И уже взрослея, они так же будут выстраивать взаимоотношения с другими людьми и окружающим миром, отметили организаторы. В завершение ребята получили подарки: книжки, блокноты, открытки.
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