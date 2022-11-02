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Судебные приставы КБР приостановят взыскание долгов с мобилизованных по их заявлению

Судебные приставы КБР приостановят взыскание долгов с мобилизованных по их заявлению

02.11.2022 | 15:32
Судебные приставы республики рассмотрели 1300 заявлений от граждан, призванных на военную службу по мобилизации, о прекращении исполнительных производств. Об этом сообщили в региональном управлении службы. В основном речь шла о делах, связанных с кредитными выплатами и административными штрафами. Должник, проходящий военную службу по призыву, может подать заявление о том, чтобы производство в отношении него было приостановлено. Это прописано в российском законодательстве. Если у мобилизованного нет возможности подать заявление самому, вместо него к приставам могут обратиться его близкие родственники. Направить запрос можно очно или с помощью сайтов госуслуг и Службы судебных приставов. Его рассмотрят за один рабочий день.   https://t.me/vestikbr
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