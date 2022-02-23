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Судебные приставы КБР исполнили желания детей и взрослых в рамках акции «Мечтай со мной»

Судебные приставы КБР исполнили желания детей и взрослых в рамках акции «Мечтай со мной»

23.02.2022 | 16:48
Судебные приставы Кабардино-Балкарии приняли активное участие в акции Всероссийского проекта «Мечтай со мной», направленной на исполнение желаний граждан с ограниченными возможностями здоровья, с состоянием здоровья, угрожающим жизни, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жители разных уголков Кабардино-Балкарии в преддверие Нового 2022 года загадали свои желания на платформе «ёлкажеланий.рф». Исполнить их имел возможность каждый до конца февраля. Воодушевившись доброй традицией, судебные приставы забрали с виртуальной ёлки 5 игрушек. В них участники акции спрятали свои мечты. Так 9-летний Захар Щеглов загадал альбом PECS для альтернативной коммуникации, юная Тамара Шаваева попросила у Деда Мороза синтезатор, 11-летний Залим Пазов пожелал принтер. Подарки хотели получить и взрослые: 70-летние Мухамед Фиров и Роза Долова мечтали о новых смартфонах. «В зимние праздничные все – и взрослые, и дети, и здоровые, и те, кому приходится сложнее, чем другим, – ждут чуда. Мы рады, что можем доставить маленькую радость тем, кому она так нужна. Надеемся, что наши подарки действительно будут полезны», - комментирует главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по КБР. Управление ФССП также приняло участие в республиканской акции «Елка желаний», которая ежегодно проводится по инициативе главы Кабардино-Балкарии. В канун 2022 года приставы исполнили желания 6 ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
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