Субсидии на развитие агротуризма

На поддержку агротуризма предполагают направлять гранты. Соответствующий проект подготовили в федеральном Минсельхозе. Рассчитан он на период до 25-го года. Ожидается, что в результате сёла страны смогут посетить примерно 13 миллионов российских и иностранных туристов. Суть идеи в следующем: выдавать гранты тем сельхозпроизводителям, которые развивают у себя агротуризм. Финансирование федеральное, часть денег – из казны регионов и внебюджетных источников. Единый размер субсидии установят для шести округов, в том числе для Северо-Кавказского. По проекту каждый из них сможет распоряжаться суммой в шесть миллиардов рублей. Инвестпроекты для финансирования станут отбирать ежегодно по заявкам субъектов. Аналитики туристического рынка констатируют, что сейчас россияне меньше выезжают за границу, больше путешествуя по стране. Развитие агротуризма должно закрепить тенденцию. В этом случае отдыхающие не только смогут увидеть новые интересные уголки России, но и попробовать экологически чистую продукцию, предложенную «из первых рук». Пока же такой вид туризма занимает в России лишь три процента в общем объеме путешествий.