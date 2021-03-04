Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканал «Россия 1» и кинокомпания «Централ Партнершип», при поддержке Фонда кино ПРЕДСТАВЛЯЮТ

Россия, 2021

Жанр: драма, комедия, фантастика

Производство: Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканал «Россия 1» и кинокомпания «Централ Партнершип», при поддержке Фонда кино

Режиссер: Алексей Нужный

Сценаристы: Евгений Кулик, Дмитрий Балуев, Алексей Нужный

Оператор: Юрий Коробейников

Продюсеры: Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Рафаел Минасбекян, Никита Михалков, Алексей Нужный

В ролях: Сергей Бурунов, Мария Аронова, Денис Парамонов, Дарья Коныжева, Сергей Степин, Павел Мисаилов и др.

Выход в прокат: 4 марта 2021 года

Дистрибьютор: «Централ Партнершип»

Возрастной рейтинг: 12+

Недалекое будущее, 2040 год. Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака – очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: Евгений и Александра попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюбленный и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто. Молодые будут сражаться за свою любовь.

***

Замысел пронзительной комедии «Пара из будущего» появился у Алексея Нужного, Евгения Кулика и Дмитрия Балуева в ходе обсуждения идей будущих проектов. Режиссер Алексей Нужный после героического блокбастера «Огонь» намеревался вернуться к своему любимому жанру – комедии. «На самом деле, я занимаюсь драмой, — признается Нужный. — Без сильной драмы нет хорошей комедии. Мое драматическое содержание почти всегда запаковано в комедийную форму. Мне так нравится. Я вырос на фильмах Рязанова и Данелии, и, мне кажется, что все по-настоящему смешное на самом деле очень трогательное. За юмором скрывается наша человеческая боль, наше желание жить в любви и делиться этой любовью. И все смешное — всего лишь маска, за которой мы прячем наши чувства».

Создатели верили: идея показать одну и ту же пару на разных этапах отношений сможет заинтересовать очень широкую аудиторию. «Тема нашего фильма касается молодых влюбленных, у них за пеленой романтики скрываются и свои тайны, и свои недостатки, которые они не видят друг в друге, — говорит режиссер. – И также это касается взрослых людей за 30-40 лет, потому что мы хотели показать опыт отношений мужа и жены, когда-то влюбленных, а сегодня уже испытывающих усталость друг от друга. И что с этим делать, как с этим дальше – на эти вопросы мы и хотели ответить».

Окончательная версия сценария была написана за время «пандемийной весны». «Изначально главными героями мы сделали молодую пару, — продолжает Алексей Нужный. – Но впоследствии мой друг, сценарист «Секретных материалов» Пол Браун, посоветовал мне сосредоточиться прежде всего на взрослых персонажах. Когда сценарий был готов, я сильно сомневался, стоит ли снимать уже летом. Но продюсер картины Леонид Эмильевич Верещагин как всегда поддержал меня и вдохновил, сказав: «Нужно делать! Сейчас или никогда!».

***

Еще на этапе написания сценария создатели видели в ролях взрослых главных героев популярных актеров Сергея Бурунова и Марию Аронову, но заполучить их оказалось не так просто.

«Алексей Нужный прислал мне первую версию сценария еще до пандемии, — вспоминает Сергей Бурунов. — Я прочел, увидел хороший сюжетный поворот с перемещением во времени, но чего-то не хватало! Не была мне понятна, так сказать, сверхидея фильма. И я отказался. Прошло какое-то время, Леша присылает сценарий снова. Я даже немножко скептически скривился, когда открывал его вновь. А оказалось, карантин пошел Леше и сценарию на пользу. Все персонажи стали объемными, у всех появились истории. Я люблю повторять цитату Гари Олдмана, что хорошие сценарии надо не читать, а считывать. Мы познакомились с Алексеем, долго и как-то хорошо и обстоятельно поговорили. Он мне рассказал, какую задачу вкладывает в это кино, какой месседж. И сценарий мне откликнулся».

Участие Марии Ароновой в проекте поначалу тоже казалось невозможным из-за несовпадения графиков. «Я отправился искать замену и никак не мог удовлетворить свои желания, — вспоминает Алексей Нужный. — Но божественная рука расчистила нам дорогу, и Мария Валерьевна чудом оказалась свободной, прочитала сценарий, и он ей понравился». В процессе съемок Аронова ни разу не пожалела, что согласилась на участие в «Паре из будущего», во много благодаря слаженной работе команды под руководством Алексея Нужного. «Я люблю подниматься на борт корабля, где есть капитан, — говорит актриса. — Вот Леша – это капитан корабля. Мы с ним многое обсуждали в процессе работы, и он был включен на 100%. Я говорю: «Леша, вот это место в сценарии во мне не отзывается», мы встречаемся на следующий день, а Леша уже переписал финал или начало этой сцены. Так и работали, и это было просто потрясающе!» Нужный и Аронова облекли работу над фильмом в некое подобие игры. «Мы с Машей все время шутили друг над другом, занимая друг другу сто долларов, — смеется режиссер. — Если она предлагала идеи, и мне это нравилось, она говорила: «С тебя 100 баксов». Потом, давая свои пожелания к актерской игре, я начинал требовать сто баксов взамен. Мне нравится, когда артист слышит, предлагает и умеет смеяться над всем, что происходит». Еще одной причиной согласиться на съемки в «Паре из будущего» для Марии Ароновой стал ее партнер. Актриса уже давно была знакома с Сергеем Буруновым, но им еще не приходилось вместе работать в кадре. «Сережа – выпускник Щукинского театрального училища, и я из этой же «семьи», — делится Аронова. – Для меня Бурунов – воплощение фаната нашей профессии. Мы все узнали Сережу уже в очень взрослом возрасте. Да, мы его слышали в дубляже ДиКаприо, но известен он стал не так давно. И так себя сохранить, быть разносторонним и податливым в каждой работе может только человек, который верит, что придет его время. Работать с Сережей безумно интересно! Для меня это был настоящий подарок, что Лешенька Нужный свел нас вместе». Сергей Бурунов в свою очередь тоже был рад совместной работе с Марией Ароновой. «Мария Валерьевна – моя безоговорочная любовь, — признается Сергей. — Так много, как с ней, я не смеялся во время съемок ни с одним партнером. Она – великая русская актриса! А еще и великая русская женщина, настоящий психолог. Первые несколько смен приглядывалась ко мне, а потом выдала мне точнейшую характеристику, прошлась по самым тонким пластам, как аппарат МРТ. Она – великолепный друг и фантастический профессионал. Да чего уж тут, она просто гений! И чувство юмора у нее – дай Бог каждому».

Для создателей картины задача подбора актеров была осложнена еще и тем, что нужно было найти двух исполнителей на каждую главную роль, и чтобы при этом зрители «ощущали химию» в парах и верили, что это – одни и те же люди, но разных возрастах. Конечно, у режиссера Алексея Нужного был соблазн пригласить на роли юных влюбленных популярных молодых актеров, но все же он сделал ставку на малоизвестные лица – Дениса Парамонова и Дарью Коныжеву. Кастинг-директор увидела Дениса в коридорах студии «Амедиа» и пригласила на пробы. В пару к нему на кастинг была приглашена Дарья. Вместе они пробовались и вместе попали в актерский состав «Пары из будущего». «В них сразу было все, что мне нужно: химия, романтизм, ирония, современный голос», — говорит Алексей Нужный. Коныжева и Парамонов знакомы уже несколько лет, они учились на разных курсах Театральной школы Олега Табакова. Дарья окончила Мастерскую Олега Кудряшова в ГИТИСе, а Денис учится у этого мастера сейчас. «У нас одна и та же школа, и нам, конечно, было проще сходиться, — говорит Дарья Коныжева о совместной работе с Денисом Парамоновым, — Безусловно, мы притирались какое-то время, но уже изначально мы говорили на одном и том же языке». Денис тоже был рад поработать вместе с Дашей. «Она – очень умная актриса, — говорит Парамонов. — И в хорошем смысле дотошная, очень внимательно относится к своей работе. Конечно, хотелось ей соответствовать, так что она держала меня в тонусе. И, мне кажется, что мы с Дашей неплохо «спелись»». Молодые актеры были очень благодарны за опыт, который им дал Алексей Нужный. «Мне очень понравилось, как Леша подходил к работе, — делится Денис Парамонов. – Мы с ним и с Дашей нередко собирались и обсуждали сценарий. Леша прислушивался к нам, какие-то наши предложения даже вошли в фильм. Может, мне так «везло» до этого, но я был удивлен, что впервые у меня были репетиции перед съемками, за что Леше спасибо и низкий поклон».

***

Сергей Бурунов признается, что зачастую ему везет на актерские работы, которые помогают многое осознать и отвечают на его собственные внутренние вопросы. И хотя герой «Пары из будущего» совсем не похож на Сергея, актер смог найти много ответов по проблеме взаимоотношений мужчины и женщины. «Мы застаем Евгения не в самый лучший период его жизни, — рассказывает о своем герое Бурунов. — Можно сказать, практически на дне. Он спивается, он нигде не работает и сидит за компьютером. За 20 лет отношений он превратился вот в «это». Он не вкладывался в отношения – не заботился, врал, не уважал». И совсем другим Евгений предстает перед зрителями в 2020 году, когда его играет Денис Парамонов. «Женя очень любит свою девушку и в буквальном смысле готов на все ради нее, сделает все, чтобы не потерять ее, — рассказывает молодой актер. – Мне кажется, это очень созвучный каждому момент. Наверное, почти у каждого было нечто похожее, когда настолько сильно увлечен, настолько сильно боишься потерять своего партнера, что в какой-то мере теряешь себя». Как же следовало соединить двух непохожих людей в одном образе? Денис Парамонов признается, что режиссер не требовал от него полностью превратиться в Бурунова, но тем не менее актер провел большую подготовительную работу. «Из-за графика Сергея Александровича перед съемками нам удалось встретиться всего 2-3 раза, — говорит Денис. — И мне помог интернет: я пересмотрел все видео, все фильмы и сериалы с Буруновым. Времени, к счастью, было достаточно, и я, можно сказать, снял с него пародию, причем больше голосовую. Не хотелось делать шарж, мол, вот у нас актер умеет пародировать Бурунова, я старался действовать тоньше.». «Денис – замечательный парень и талантливый артист, — оценивает работу своего молодого партнера Сергей Бурунов. — Он с самой первой встречи постоянно за мной наблюдал, подмечал какие-то мои характерные приемы. Приходил на смены, в которых не участвовал, запоминал и срисовывал меня. И у него получилось перенять мой подход к персонажу, сделав поправку на 20-летнюю разницу». Согласен с Буруновым и режиссер Алексей Нужный: «Посмотрев фильм, вы увидите, как Денис «снимает» повадки Сергея. Этому веришь с первой же сцены и уже в самом начале фильма перестаешь сравнивать». Вместе Денис и Сергей придумали своему герою характерную особенность: во время волнения он начинает икать.

Серьезную работу провела и Дарья Коныжева, создавая образ молодой Александры с ориентиром, что во взрослом воплощении ее сыграет Мария Аронова. «Моя героиня – целеустремленная, внутренне сильная, в то же время ранимая, импульсивная, романтичная, идеализирующая все вокруг, — говорит Коныжева. — Со временем многие эти качества у нее просто спрячутся, ведь естественно, что с течением времени романтический пыл угасает, жизнь сбивает градус восторженности и идеализма». Марии Ароновой пришлось сделать поправку на то, что роль Александры у нее на двоих с Дарьей. «Она очень нежная и женственная, и я старалась вытащить эти нотки и из себя, — вспоминает Мария. — На протяжении всего съемочного периода сдерживала свой темперамент, свою громкость, свою активность». Аронова и Коныжева тоже присматривались и наблюдали друг за другом, придумывали общие повадки для своей героини. «Я смотрела, как Маша ходит, например, а она подсматривала мои жесты, чтобы мы были больше друг на друга похожи, — рассказывает Дарья. — Она достаточно сильный человек, и я попыталась выразить эту силу, которая уже есть в молодости, но, возможно, не настолько явно выражена. И мы придумали один на двоих так называемый психологический жест, по которому было бы понятно, что это – один человек: мы грызли заусенец на пальце правой руки. Маша очень мне помогала и поддерживала: подыгрывала на моих крупных планах, подсказывала что-то, советовала. Она – очень честная актриса и замечательный человек».

По мнению режиссера Алексея Нужного, «все артисты смогли раскрыться и у каждого из четверки главных героев есть своя сцена, чтобы не утонуть на фоне остальных».

Кстати, сам Нужный тоже появляется в кадре в небольшой роли, тем самым продолжая традиции легендарных режиссеров Альфреда Хичкока, Эльдара Рязанова и других. Алексей по сути играет самого себя, кинорежиссера, приехавшего в провинциальный город выбрать актрису на роль в своем фильме. «Это уже мое третье появление в собственном кино, — говорит Нужный. — До этого я снялся в фильме «Я худею» и сериале «Толя-робот». А в «Паре из будущего» я хотел, чтобы сыграл Никита Михалков, но у нас не получилось по времени, поэтому я сам сыграл Никиту Сергеевича». Именно к режиссеру в исполнении Алексея Нужного юная актриса Саша приходит на кастинг в надежде вырваться из небольшого областного театра и стать звездой. «В фильме Алексей сыграл достаточно закрытого и строгого режиссера. В кино он серьезнее, чем был на настоящих пробах», — смеется Дарья Коныжева, которая прошла кастинг у Нужного и перед реальными съемками, и по сюжету фильма.

***

Съемки ленты проходили в Нижнем Новгороде летом 2020 года между двумя волнами пандемии коронавируса. Зрители привыкли видеть на экранах Москву или Санкт-Петербург, тем интереснее, что в «Паре из будущего» предстают менее знакомые улицы и пейзажи города на Волге. «Я уже бывал в Нижнем и очень люблю этот город, ведь я сам поволжский, Волга в моей крови, — говорит Алексей Нужный. — Мне нравится ландшафт, воздушность и энергия этого города. К тому же в этом году Нижний отпразднует 800-летие, и в каком-то смысле наш фильм – это подарок городу».

Действие фильма происходит в 2020-м и 2040-м годах, и создатели попытались отразить разницу эпох прежде всего на эмоциональном уровне. «2040 год в первую очередь соответствует внутреннему состоянию наших героев, — говорит Нужный. — Очень интересно этот мир снял оператор Юрий Коробейников: холодно, одиноко, отстраненно. Но когда мы попадаем в мир прошлого, то есть в 2020 год, в то время, когда наши герои полны любви, то изображение просто светится». Несмотря на то, что в фильме мы видим, каким мир будет через 20 лет (с новыми гаджетами и технологиями, с новой системой социальных взаимоотношений), создатели не акцентируют внимание на внешних приметах будущего. «Мне бы очень хотелось посмотреть «Пару из будущего» в 2040 году, убежден, что и тогда лента будет актуальна, — размышляет Алексей Нужный. — В первую очередь эмоционально, поскольку наша жизнь полна одних и тех же проблем. Мы все хотим любви и внимания, этого всегда будет не хватать и сейчас, и в будущем».

Съемки «Пары из будущего» для каждого из исполнителей главных ролей стали в некоторой степени вызовом. Денису Парамонову на площадке впервые пришлось сесть за руль автомобиля. «В кадре я вожу, но в жизни водить не умею, — признается Денис. – И это несколько подпортило мне съемки, честно говоря: руки трясутся, голова кругом, а нужно рулить, газовать, вот это все. Тем более на «пятерке» с механикой – это был кошмар! То чуть не сбил кого-то, то чуть не врезался, вся группа смеялась. А ведь параллельно нужно было играть… В общем, это было ужасно».

Дарья Коныжева в образе своей героини, актрисы Саши, впервые в одной из сцен произносит монолог Ассоль из романа одного из ее любимых писателей Александра Грина «Алые паруса». «Я готовилась к одной работе в театре и увлеклась Грином, много всего перечитала у него, — вспоминает Дарья. — И удивительно, но вслед за тем, как я перелопатила всего Грина, пришел этот проект, где одной из параллельных линий была роль Ассоль. Все в жизни взаимосвязано!»

У Сергея Бурунова с Марией Ароновой в фильме несколько сцен, в которых им помогали каскадеры. Сцены, в которых Бурунов ездит на самокате и автомобиле, не потребовала помощников. «Я же в свои молодые годы был очень спортивным парнем, занимался восточными единоборствами, танцевал, садился на шпагат, не хуже Ван Дамма, — смеется актер. — Так что, как говорится, тело и мозг помнят. Я и сейчас вожу мотоцикл, машины, поэтому готов к разным поворотам сюжета». А вот подводные съемки в карьере Сергея происходили впервые. В одном из эпизодов герои Бурунова и Ароновой падают в машине с моста. «Эта сцена снималась полностью под водой, — вспоминает Алексей Нужный. – Сергею и Марии приходилось играть очень эмоциональную сцену, находясь два дня на дне специального бассейна. Мы подошли к этой сцене очень тщательно. Подняли температуру воды в бассейне, чтобы артисты могли находится в ней долго. Бурунов часами не поднимался на поверхность. Просто настоящий человек-амфибия! И технически подготовились: каждый дубль поднимали и опускали машину на дно бассейна, предварительно завесив все вокруг черной тканью, чтобы создать ощущение реки и скрыть всю плитку в бассейне. Изменили цвет воды, добавили в воду листву… Десять аквалангистов сопровождали артистов, камеры, свет, технику – и все это под водой! «Аватар-2» почти!». И, если Сергей Бурунов справился с подводными съемками на 5 баллов, то для Марии Ароновой они стали настоящим испытанием. «Я училась дайвингу, плавала с баллоном, и я очень хороша собой в костюме дайвера, — улыбается Аронова. — Но, если без шуток, я и представить себе не могла, какой это вызов для артиста — сниматься под водой. В какой-то момент у меня началась паническая атака. Я вылезла и сказала: «Ребята, стоп, я больше не могу». Удивительно, но у меня началась какая-то клаустрофобия, хотя я очень хорошо плаваю и ныряю. И вот я в ужасе вылезла, а Сережа Бурунов остался в воде с загубником и ждал, когда я вернусь. Преодолеть страх мне помог наш режиссер. Он — абсолютный волшебник! Молодой мужчина, но с колоссальным жизненным опытом: Леша занимается йогой, очень много читает какой-то недосягаемой для меня литературы. И он взял меня за руку, посадил на борт нашего бассейна, и мы с ним молились. Я сначала отнеслась с недоверием, но пошла на это. Потом он спросил, готова ли я, и я ответила, что попробую. И верьте-не верьте, но у меня было ощущение, что Леша забрал все мои страхи, всю мою панику! Меня снова погрузили под воду, и началась работа. Я потом извинялась перед Буруновым, что он так долго меня ждал. Он сказал: «Даже не говори об этом! Что ты, что ты!..». Эти съемки в воде — это был какой-то удивительный для меня опыт».

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В «Паре из будущего» сквозь юмор комичных сцен проступает ностальгия и боль героев из-за совершенных ошибок, тоска по времени, когда они были влюблены и счастливы.

«Фильм позволит нам посмотреть на себя со стороны, — говорит Мария Аронова. – Как мы влюбленными женимся, и потом чувства забываются, извините за банальность, за кастрюлями и пеленками. Но в конечном итоге ты понимаешь, что нет ничего важнее семьи, детей и любимого человека».

Сергей Бурунов уверен, что новая комедия с его участием – это отличный вариант для свидания, который еще и поможет парам укрепить свои отношения: «Наш фильм выходит к 8 марта. Так что обращусь ко всем женщинам. Дорогие мои! Сводите своих мужчин в кино! Покажите им наглядный пример, да еще и в веселой и приключенческой форме, как нужно заботится и беречь самое главное, что есть между вами. Дорогие мужчины! И вы сводите своих прекрасных дам в кинотеатр. Просто потому что это – прекрасный шанс устроить свидание и внести немного романтики».

В какой-то степени для режиссера Алексея Нужного его фильм – напутствие для молодых людей, переживающих первые сильные чувства: «Все, что я хотел бы сказать себе более молодому — никогда не отрекайся от любви. Об этом я и снял кино!».