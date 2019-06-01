Студенты журфака КБГУ защитили свои дипломные работы. К этому рубежу в своей жизни они шли 6 лет — 2019.06.25





К слову, некоторые из них совмещали очную учебу с работой по специальности. Всего право на звание магистра перед строгой экзаменационной комиссией отстаивали одиннадцать выпускников. Задача усложнялась тем, что знание теоретических основ предмета и творческий потенциал оценивали не просто преподаватели, а действующие и хорошо известные в республике журналисты. Защита, в целом, прошла достаточно успешно: дипломы магистров получат все.