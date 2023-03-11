Студенты вузов смогут получить стипендии Главы республики

Период, который рассчитана программа поддержки, - с марта по август этого года. Участвовать могут уроженцы КБР, которые учатся на «отлично» и «хорошо по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры (речь здесь идет об очной форме).
Комиссия проанализирует итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии каждого претендента. Дополнительный плюс – победа на различных олимпиадах, фестивалях и смотрах.
Шансы получить стипендию Главы республики повышает наличие авторских научных работ, изобретений или рацпредложений…
С вопросами обращайтесь в отдел профессионального образования Минпросвещения Кабардино-Балкарии.
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