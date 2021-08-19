Студенты вузов КБР могут попасть в научно-образовательный проект «Школа кавказоведения»





Студенты вузов Кабардино-Балкарии могут попасть в научно-образовательный проект «Школа кавказоведения». Заявки на участие уже принимают.

Проект ставит целью создать сообщество молодых аналитиков, которые всесторонне изучают Кавказ. Идею поддержал Фонд президентских грантов. Школа пройдет в два этапа. Первый – это онлайн-тестирование: проверят, насколько претенденты знают обычаи и традиции кавказских народов. Завершится отбор 30-го сентября. Затем последует очный этап – в Пятигорске. Проведение «Школы кавказоведения» одобрили в ведущих вузах Юга России. Узнать все подробности можно на сайте проекта.