Студенты вузов и колледжей Кабардино-Балкарии пополняют ряды волонтеров-медиков





Студенты медицинских вузов и колледжей Кабардино-Балкарии в условиях пандемии работали в лечебных учреждениях республики вместе с врачами и медсестрами, исполняя функции младшего персонала. Напомним, что уже в мае 2020-го , когда пошла первая волна коронавирусной инфекции, из-за большого объема работы больницы и поликлиники стали активно привлекать на помощь учащихся медучреждений, которые проходят практическую подготовку. В преддверии дня медработника слова благодарности звучат и в их адрес. Врачи госпиталей, где борются с ковидом, до сих пор с теплотой вспоминают своих младших коллег – волонтеров-медиков, которые помогали в самые сложные периоды. Студентка медицинского факультета КБГУ Зарема Бетуганова отработала в госпитале при первой горбольнице Нальчика два месяца. «Это был хороший опыт – и как для будущего профессионала, и как для человека», — говорит она. Знания, которые получили на факультете, пригодились в реальной жизни. Пять месяцев трудился в госпитале в Анзорее студент Сулим Магомедов — работал санитаром. Милана Кодзокова начинала помогать в поликлиниках Нальчика. Затем отправилась в госпиталь в РДКБ. Вспоминает: в основном там находились взрослые пациенты, хотя были и молодые. Ислам Теунов попал в лечебницу для ковидных пациентов в один из сложных моментов – в конце прошлого лета, когда число зараженных стало резко расти. То, что обучающиеся выступают в роли волонтеров, на медицинском факультете только приветствуют. Начисляют дополнительные баллы при поступлении в ординатуру, выдают сертификаты о том, что студенты шестого курса с соответствующей практикой могут работать в категории «средний медперсонал». Сами студенты на тяжелую работу никогда не жаловались, добавила Зарета Камбачокова. А главное – они получили бесценный опыт помощи людям.