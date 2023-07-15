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Студенты старших курсов педучилищ КБР смогут преподавать в начальной школе

Студенты старших курсов педучилищ КБР смогут преподавать в начальной школе

15.07.2023 | 11:28
Такой закон приняла Госдума. Решение поможет восполнить кадровый дефицит в образовательных организациях. Это особенно важно для сельской местности, отмечают в нижней палате российского парламента. К тому же молодые люди, получив диплом, будут иметь опыт работы и трудовую книжку. Помимо этого, новый закон разрешает студентам вузов трудоустраиваться в университеты или академии, а также в НИИ на учебно-вспомогательные позиции – быть, к примеру, техником или лаборантом... Порядок трудоустройства молодых людей разработает Минобрнауки. Планируется, что закон вступит в силу с сентября этого года.   https://t.me/vestikbr
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