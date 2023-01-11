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Студенты Майского провели информационный флешмоб

Студенты Майского провели информационный флешмоб

11.01.2023 | 15:57
Урок истории – на городской площади… В честь 80-летия со дня освобождения Кабардино-Балкарии от захватчиков в Майском провели акцию, которую назвали информационный флешмоб. Идея принадлежит преподавателям и студентам Майского филиала агропромышленного колледжа. Они вышли к одному из людных мест, где решили рассказать горожанам о том, какой ценой досталось освобождение республики и победа над врагом. Студенты подготовили презентацию, в которой использовали исторические фото- и видеоматериалы. И даже спели песни времен Великой Отечественной. Майчане внимательно слушали рассказ и с удовольствием подпевали.   https://t.me/vestikbr
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