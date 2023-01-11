Студенты Майского провели информационный флешмоб

Урок истории – на городской площади… В честь 80-летия со дня освобождения Кабардино-Балкарии от захватчиков в Майском провели акцию, которую назвали информационный флешмоб.
Идея принадлежит преподавателям и студентам Майского филиала агропромышленного колледжа. Они вышли к одному из людных мест, где решили рассказать горожанам о том, какой ценой досталось освобождение республики и победа над врагом.
Студенты подготовили презентацию, в которой использовали исторические фото- и видеоматериалы. И даже спели песни времен Великой Отечественной. Майчане внимательно слушали рассказ и с удовольствием подпевали.
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