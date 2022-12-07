Студенты КБГУ разработали авторские экскурсионные маршруты по Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарском госуниверситете студенты разрабатывали экскурсионные маршруты по республике. Это был региональный этап всероссийского интенсива “Больше, чем история”.
Проводят его Росмолодежь и федеральное министерство науки и высшего образования. Основная идея – привлечь студенческую молодежь к созданию новых маршрутов по разным частям страны. В Кабардино-Балкарии свои проекты представили те, кто изучает гостиничное дело, туризм и историю.
Девять команд подготовили программы самых разных прогулок – от мест боевой славы времен Великой Отечественной до уголков, где любили бывать именитые поэты республики.
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